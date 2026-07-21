Veronica Superguide is terug met B&B Vol Liefde-podcast

Veronica Superguide is maandag weer begonnen met de dagelijkse podcast B&B Vol Liefde: De Nabeschouwing. Tv-experts Marit Laurenssen en Elsemieke Wormhoudt bespreken daarin na iedere uitzending van B&B Vol Liefde de opvallendste momenten uit het RTL-programma.

Volgens Veronica Superguide trok de podcast vorig seizoen ruim 550.000 luisteraars per aflevering. Daarmee was het de best beluisterde entertainmentpodcast van het platform. Ook kreeg de podcast een nominatie voor een Dutch Reality Award in de categorie Beste Reality Podcast.

Naast de dagelijkse nabeschouwingen schuift gedurende het seizoen wekelijks een oud-deelnemer van B&B Vol Liefde aan om terug te blikken op het programma en een kijkje achter de schermen te geven.

B&B Vol Liefde: De Nabeschouwing verschijnt van maandag tot en met donderdag direct na de televisie-uitzending.