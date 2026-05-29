Artiesten haken af bij concerten voor 250-jarig jubileum VS

Verschillende artiesten hebben besloten niet op te treden tijdens een concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De line-up werd eerder deze week aangekondigd, maar inmiddels heeft meer dan de helft van de negen aangekondigde acts laten weten niet meer mee te doen.

Bret Michaels liet vrijdag weten dat hij zijn optreden heeft afgezegd. "Toen deze kans oorspronkelijk aan mijn team werd gepresenteerd, werd het beschreven als een viering van ons land en een kans om onze veteranen, actieve militairen, eerstehulpverleners, leraren en hardwerkende Amerikanen uit alle lagen van de bevolking te eren", schreef Michaels. Volgens hem is het inmiddels zo dat het evenement iets is geworden dat "veel meer verdeeldheid zaait".

De zogeheten Great American State Fair vindt plaats van 25 juni tot en met 10 juli en is georganiseerd door Freedom 250. De regering van president Donald Trump lanceerde die organisatie om initiatieven rond het jubileum van de VS op te zetten. Rapper Young MC was een van de eerste namen die werd aangekondigd, maar hij liet al snel weten dat hij niet zou optreden. Hij stelde dat artiesten niet op de hoogte waren gebracht van politieke betrokkenheid bij het evenement. Young MC wees er ook op dat het evenement werd omschreven als "door Trump gesteund".

Ook Morris Day, The Commodores, C+C Music Factory, Martina McBride en Milli Vanilli hebben inmiddels afgezegd. "The Commodores zullen niet optreden", aldus de groep in een verklaring. "We kiezen ervoor om ons niet publiekelijk aan te sluiten bij een politieke partij." Jodie Rocco, een van de leden van de groep Milli Vanilli, stelde dat niemand haar zelfs had gevraagd om op te treden. "Mijn zus en ik waren geschokt om onze naam Milli Vanilli als een van de optredende artiesten te zien", reageerde ze volgens verschillende media.

Vanilla Ice heeft laten weten dat hij nog wel van de partij is. "Ik ben supervereerd om dit concert met iedereen te doen", zei de rapper in een video op Instagram.