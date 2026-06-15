Artiesten herdenken overleden Oliver Tree na helikoptercrash

Artiesten zijn geschrokken door het plotselinge overlijden van Oliver Tree. Onder meer Kid Cudi en Bebe Rexha herdenken de Amerikaanse singer-songwriter op sociale media. Tree kwam op 32-jarige leeftijd om het leven bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro.

"Ik ben in shock", schrijft zangeres Bebe Rexha op X. "Ik kan het niet geloven. We hebben samen een album opgenomen voor Dirty Blonde. Hij was zo slim. Passievol. Getalenteerd. Vriendelijk. Ik ben zo verdrietig. Moge hij rusten in vrede." Rapper Kid Cudi schrijft dat hij een paar weken geleden nog met Tree sprak. "Dit is hartverscheurend. Een echt geweldig en prachtig mens." Hij betuigt zijn steun aan de families van de slachtoffers. Ook rapper T-Pain herdenkt Tree door een oude video van hem te delen.

Zangeres Melanie Martinez, die eerder een relatie had met de overleden zanger, laat op Instagram weten dat ze "helemaal kapot" is van het verlies. "Het is zo moeilijk te bevatten dat iemand met wie je zo'n bijzondere en vormende periode in je leven hebt gedeeld, er ineens niet meer kan zijn." De twee hadden kort een relatie tussen 2019 en 2020. "Rust in vrede, Oliver. Ik weet dat je de engelen aan het lachen maakt."

Bij het ongeval kwamen alle inzittenden van de twee helikopters om het leven. Het gaat in totaal om zes mensen.