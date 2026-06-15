Doelman Verbruggen voelde zich machteloos bij Japanse doelpunten

ARLINGTON (ANP) - Bart Verbruggen hield een gefrustreerd gevoel over aan de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap tegen Japan. De doelman kreeg in het Dallas Stadium in Arlington weinig te doen, maar moest wel twee treffers incasseren: 2-2.

Keito Nakamura passeerde Verbruggen in de 57e minuut met een schot in de korte hoek (1-1) en Daichi Kamada kopte in de 88e minuut Japan opnieuw langszij (2-2). "De eerste treffer zag ik niet", aldus Verbruggen over de bal die door de benen van Denzel Dumfries werd geschoten. "En de 2-2 werd van richting veranderd. Dat is heel moeilijk en teleurstellend voor me."

Verbruggen hield verder wel een behoorlijk goed gevoel over aan het duel. "Ik denk dat we een groot deel dominant en goed aan de bal waren. We maakten twee hele goede doelpunten", vervolgde de doelman, die na de 2-1 van Crysencio Summerville de druk van Japan op het doel van Nederland zag toenemen. "Het was logisch dat zij gingen 'pushen'. Er stond iets meer chaos voor ons doel, maar ik voelde de 2-2 niet aankomen. Het is frustrerend dat de gelijkmaker uit een dood spelmoment valt. Of we het over onszelf afriepen door de wissels? Poe, dat weet ik niet, dat gaat in de tweede helft allemaal zo snel."

De 23-jarige Verbruggen kwam de wedstrijd tegen Japan goed door. De keeper van Brighton & Hove Albion raakte vorige week maandag geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en liet zich drie dagen behandelen door een fysiotherapeut. Hij sloot vrijdag weer aan bij een besloten training en kon tegen Japan starten. "Ik ben weer helemaal fit nu en voel me goed."