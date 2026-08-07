Veel Britse artiesten hebben geschrokken gereageerd op het overlijden van muziekproducent William Orbit. Op sociale media prijzen ze zijn werk en bedanken ze hem voor de muziek.

Zo schrijft Spice Girl Melanie C dat het "zo'n eer is geweest om met deze geweldige man te hebben gewerkt". Orbit hielp haar met haar solodebuutalbum Northern Star in 1999.

Nicole Appleton van All Saints vindt het "een voorrecht" dat de meidengroep "bij vele gelegenheden en aan talloze nummers" met Orbit samenwerkte. "In de studio gaf hij me een enorm zelfverzekerd en vertrouwd gevoel en hij haalde altijd het beste in me naar boven", vervolgt ze. "Hij was een parel in de muziekindustrie en we hebben geweldige tijden beleefd, zowel in de studio als daarbuiten. We zullen hem voor altijd eren als een muziekicoon."

Gebroken hartje

Skunk Anansie-zangeres Skin zegt dat ze al "decennialang" danst op de muziek van Orbit. "Bedankt voor al die geweldige muziek die voor altijd zal voortbestaan." Sister Bliss van Faithless noemt de producent "een genie en een pionier... Zonder hem had ik nooit een leven in de muziek gehad." Blur deelt ondertussen een gebroken hartje bij de albumhoes van de plaat 13, die de band met Orbit maakte.

De producent was ook verantwoordelijk voor diverse hits van Madonna, U2, P!nk, Robbie Williams en Katie Melua. Eerder vrijdag werd bekend dat Orbit op 69-jarige leeftijd is overleden.