De Britten krijgen nog steeds geen genoeg van het nummer Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het lied staat deze week voor de twintigste week bovenaan in het Verenigd Koninkrijk en daarmee scherpt het duo het vorige week gebroken hitlijstrecord verder aan.

Rein Me In is sinds vorige week de langstlopende nummer 1-hit in de geschiedenis van de Britse hitlijst. Dat record stond 73 jaar op naam van de Amerikaan Frankie Laine. Hij stond in 1953 achttien weken bovenaan.

Fender en Dean werden de afgelopen weken op de hielen gezeten door Dai Dai van Shakira en Burna Boy, maar lopen deze week weer uit, is te zien in cijfers van samensteller Official Charts Company. Vermoedelijk hebben ze dat te danken aan de publiciteit rondom het breken van het decennia-oude record.