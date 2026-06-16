Asia Argento krijgt oeuvreprijs op filmfestival Locarno

De Italiaanse actrice en filmmaker Asia Argento krijgt dit jaar een oeuvreprijs op het filmfestival van Locarno. De organisatie van het Zwitserse filmfestival maakte dinsdag bekend dat Argento op 13 augustus de Life Achievement Award krijgt tijdens de 79e editie van Locarno.

Artistiek directeur Giona A. Nazzaro omschrijft Argento als "een kunstenaar die er altijd in is geslaagd om de betekenis van filmmaken opnieuw te definiëren, zichzelf voortdurend uit te dagen en persoonlijke risico's te nemen."

Het 79e filmfestival van Locarno vindt plaats van 5 tot en met 15 augustus. Op het filmfestival wordt ook de film Death Has No Master van Jorge Thielen Armand gepresenteerd, met daarin ook een rol voor Argento.

De 50-jarige Argento maakte in 1986 haar schermdebuut in Demons 2 van Lamberto Bava. De actrice speelde ook in een aantal films van haar vader, Dario Argento. Verder is zij bekend van rollen in films als xXx, The Last Mistress en Last Days. Naast haar acteerwerk regisseerde Argento een aantal films, waaronder Misunderstood (2014).