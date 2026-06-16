Koningin Máxima maakt VN-reis naar Londen

Koningin Máxima is dinsdag in Londen. Ze is als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor financiële gezondheid onder meer aanwezig bij de lancering van de National Coalition for Workplace Savings, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De coalitie wordt geleid door een stuurgroep van achttien toonaangevende werkgevers uit onder meer de detailhandel, horeca, transportsector, facilitair management, de publieke sector en goede doelen. Samen werken ze aan spaarregelingen, zodat huishoudens via de werkgever regelmatig geld opzij kunnen zetten voor de opbouw van een buffer.

Lang blijft Máxima niet in Londen. Woensdag moet ze weer terug zijn voor de start van het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito.