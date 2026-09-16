Assistent beschuldigt Shrinking-producent van aanranding

Een regieassistent stapt naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag rond de productie van de Apple TV-serie Shrinking. Ze zou door producent en regisseur Randall Winston zijn geïntimideerd en aangerand, staat in rechtbankdocumenten die in handen zijn van Deadline.

Ook claimt de vrouw dat er is gesjoemeld met haar loon en urenregistratie en dat ze werd ontslagen toen ze aan de bel trok. Volgens de advocaat van Mindy Tessa McKoin is er "toen, noch op enig moment daarna, sprake geweest van enig disfunctioneren, wangedrag of een zakelijke reden".

De aanranding zou hebben plaatsgevonden tijdens een feest ter afsluiting van het tweede seizoen van Shrinking, waarin hoofdrollen zijn voor Jason Segel en Harrison Ford. De vrouw zegt dat Winston haar zonder toestemming vastpakte en haar borst betastte. Ze eist via de rechter een schadevergoeding voor het grensoverschrijdende gedrag en misgelopen loon.