Bloomberg: waarde ChatGPT-maker OpenAI naar 1,2 biljoen dollar

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met die nieuwe financieringsronde zou een waarde aan de maker van ChatGPT toegekend worden van meer dan 1,2 biljoen dollar, oftewel 1200 miljard dollar.

OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic, bekend van chatbot Claude, voorbij kunnen streven. Anthropic werd tijdens een financieringsronde in mei gewaardeerd op 965 miljard dollar.

Een eventueel besluit om door te gaan met het ophalen van nieuw kapitaal hangt volgens de bronnen af van het moment waarop OpenAI besluit naar de beurs te gaan. OpenAI-topman Sam Altman zei onlangs in een interview met zakenblad Fortune dat de langverwachte beursgang van het bedrijf nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Volgens Altman is het bedrijf momenteel bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van kunstmatige intelligentie (AI) en is dit jaar daarom een "ongelukkig moment" voor een beursgang.

Beurs

De OpenAI-topman sloot zich afgelopen weekend samen met andere topbestuurders van AI-bedrijven aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen om de veiligheid te waarborgen. Bronnen meldden eerder dit jaar aan Bloomberg dat OpenAI dit najaar naar de beurs zou gaan. Het AI-bedrijf diende in juni wel al een aanvraag voor een beursgang in. AI-rivaal Anthropic lijkt nog wel dit jaar naar de beurs te gaan.

Het besluit van OpenAI om extra kapitaal aan te trekken zou het bedrijf volgens de bronnen de flexibiliteit bieden om de beursgang mogelijk nog een of twee kwartalen uit te stellen. Ook zou het bedrijf met het extra geld meer overnames kunnen doen.