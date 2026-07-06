Astrid Holleeder staat maandag in een bericht op Instagram stil bij de aanslag op Peter R. de Vries, vijf jaar geleden. De schrijfster deelt dat zij de overleden misdaadverslaggever mist, en dat dat ook geldt voor de mensen die hij tijdens zijn leven heeft geholpen.

"Vandaag 5 jaar geleden dat de aanslag op Peter plaatsvond", schrijft Holleeder. "Ik mis je. We missen je. Iedereen die jij geholpen hebt, mist jou. Iedereen die jij nog had kunnen helpen, moet jou missen. Voor altijd samen."

De Vries en de zus van de veroordeelde crimineel Willem Holleeder hadden een goede vriendschap met elkaar. Hij speelde ook een belangrijke rol in haar besluit om samen met haar zus Sonja en Holleeders ex-vrouw tegen hun broer en ex-man te getuigen.

De Vries werd op 6 juli 2021 van dichtbij neergeschoten in het centrum van Amsterdam, kort na de uitzending van RTL Boulevard waarin hij te zien was geweest. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.