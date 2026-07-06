Het is nog niet duidelijk waar de Britse prins Harry verblijft tijdens zijn aankomende bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Verschillende Britse media meldden maandag dat de prins een uitnodiging had geaccepteerd om op Buckingham Palace te verblijven, maar hij zou dat te laat hebben gedaan.

Een woordvoerder van Harry zei onder meer tegen de BBC dat hij op de uitnodiging was ingegaan. Niet lang nadat media het nieuws brachten, stelden koningshuisverslaggevers echter dat Harry toch niet op Buckingham Palace zou verblijven. Royaltyverslaggever Rebecca English schrijft dat de uitnodiging te laat was geaccepteerd. Koningshuisverslaggever Chris Ship van ITV suggereert dat de verwachte uitspraak in de zaak van prins Harry tegen de uitgever van de Daily Mail mogelijk heeft meegespeeld.

Harry komt naar het Verenigd Koninkrijk voor een evenement rond zijn Invictus Games en andere bijeenkomsten voor het goede doel.

Britse media schrijven dat de jongste zoon van koning Charles tijdens zijn bezoek aan Londen vooralsnog niet wordt vergezeld door zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen. De BBC meldt dat het wel mogelijk is dat zij zich later in de week bij Harry voegen in Birmingham om de Invictus Games te promoten.