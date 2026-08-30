Astrid Kersseboom weer even nieuwslezer voor Omroep Brabant

Astrid Kersseboom presenteert dinsdag na jaren weer een keer het nieuws op televisie. Dat doet ze niet voor de NOS, maar voor Omroep Brabant, waar de presentatrice haar carrière begon. Aanleiding is het 50-jarig bestaan van de regionale omroep, meldt de zender.

Kersseboom begon haar loopbaan bij de radiotak van Omroep Brabant en stapte in 1997 over naar televisie. Dinsdag presenteert ze, net als bij de start van de tv-zender, weer Brabant Nieuws.

De presentatrice was jarenlang nieuwslezer bij het NOS Journaal. In december 2021 presenteerde ze haar laatste bulletin. Sindsdien is ze presentatrice van het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1.