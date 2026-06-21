Aubrey Plaza teleurgesteld door stoppen animatieserie Kevin

De door Aubrey Plaza bedachte animatieserie Kevin krijgt geen vervolg op Prime Video. De actrice meldde zelf op Instagram dat de streamingdienst geen tweede serie heeft besteld. "Heel jammer, want we waren net goed op weg", liet Plaza weten.

De 41-jarige actrice herinnert in haar bericht aan de serie Parks and Recreation, waar ze lange tijd in speelde. "We dachten in de beginjaren van Parks & Rec dat de serie stopgezet zou worden omdat de kijkcijfers niet zo goed waren. Maar er waren een paar mensen die in de serie geloofden en ons lieten groeien", aldus Plaza. "Ik hoopte dat dit ook voor Kevin zou gebeuren, maar helaas leven we in een andere tijd. Misschien vindt Kevin ooit een andere eigenaar."

Plaza maakte de animatieserie samen met Joe Wengert en speelde ook een stemrol. Kevin gaat over een gelijknamige kat die na de relatiebreuk van zijn eigenaars zijn plek moet zien te vinden. Het eerste seizoen van de serie verscheen in april.