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Phijffers rent weer naar winst op 400 meter op FBK Games

21 jun , 16:21Sport
anp210626118 1
ANP
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HENGELO (ANP) - Jonas Phijffers heeft bij de FBK Games in Hengelo evenals vorig jaar de 400 meter gewonnen. De atleet uit Hellendoorn noteerde 44,84 seconden, zijn beste tijd van dit seizoen en in de buurt van zijn persoonlijk record van 44,71.
Phijffers had het moeilijk op de laatste meters, maar wist Lee Bhekempilo Eppie uit Botswana net voor te blijven (44,89). Eugene Omalla, olympisch kampioen op de 4x400 meter gemengde estafette, eindigde als derde in een persoonlijk record van 45,03.
Liemarvin Bonevacia werd zesde in 46,06, ook zijn beste seizoenstijd. Bonevacia is nog altijd de houder van het Nederlands record met 44,48.
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