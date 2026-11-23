De Australische muzieklegende Ian 'Molly' Meldrum is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft bekendgemaakt dat hij maandagochtend vroeg "rustig is ingeslapen" in een ziekenhuis in Melbourne. De presentator, journalist en platenproducer heeft decennialang grote invloed gehad op de Australische muziekindustrie.

"Molly, liefkozend 'De Guru' genoemd, was de hartslag, de voorvechter en de ziel van de Australische muziek", aldus de familie in een verklaring. "Hij heeft niet alleen het geluid van een natie gevormd, maar ook de dromen van generaties die opgroeiden met zijn stem als leidraad."

Van 1974 tot 1987 presenteerde Meldrum Countdown, een muziekprogramma van ABC. Hij zorgde er onder meer voor dat artiesten als ABBA, Madonna en Blondie hun eerste hits behaalden in Australië. Volgens muziekblad Billboard werd ook zijn radiopersoonlijkheid, door zijn iconische cowboyhoed, een stotterende spreekstijl en veel enthousiasme, een nationaal begrip. ABC heeft gemeld dat Meldrum een staatsbegrafenis krijgt in Melbourne.

Kylie Minogue

Verschillende bekendheden hebben gereageerd op het nieuws. Michael Duble noemt het overlijden van Meldrum "hartverscheurend". "Wat een enorm verlies voor onze muzikale gemeenschap. Molly was er vanaf de vroege dagen van mijn carrière en zijn geloof in mij betekende meer dan hij waarschijnlijk wist", schrijft hij verder. Blondie deelt dat zij "altijd dankbaar zijn voor zijn geloof in ons en de deuren die hij hielp openen". "Hij zal enorm gemist worden", aldus de Amerikaanse band.

Ook Kylie Minogue deelt haar herinneringen aan Meldrum op sociale media. "Hij stond voor zoveel Aussie-artiesten en verwelkomde internationale artiesten in Australië op zijn eigen geweldige en onnavolgbare manier", benadrukt ze. De Australische premier Antony Albanese prijst op X de "onnavolgbare interviewstijl en een onstuitbaar enthousiasme" van Meldrum.