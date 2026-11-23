DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde temperatuur wereldwijd ligt hoger boven het normale niveau dan ooit tevoren. Tijdens het weekeinde was het bijna 14,5 graden op de planeet, terwijl het normaal gesproken in deze tijd van het jaar ongeveer 13,2 graden is. Het gemiddelde ligt bijna 1,3 graden hoger dan normaal, en dat is niet eerder voorgekomen.

De Europese klimaatdienst Copernicus geeft geen verklaring voor het hoge gemiddelde. Het zuidelijk halfrond kampt wel met een bijzonder sterke El Niño. Dat natuurverschijnsel voegt warmte toe "aan een klimaat dat al is opgewarmd door menselijke activiteiten", zei Copernicus-bestuurder Samantha Burges eerder. Zo kampt Fiji met veel droogte.

Copernicus berekent dagelijks de gemiddelde temperatuur op de planeet op basis van metingen van over de hele wereld. Die metingen worden vergeleken met het gemiddelde over de periode 1991-2020. Voor Copernicus is dat het ijkpunt. Het is nu herfst op het noordelijk halfrond, waaronder in Nederland. Op het zuidelijk halfrond is het lente. Doordat de klimaatonderzoekers naar de hele wereld kijken, hebben hittegolven en seizoenen minder invloed.

Steeds warmer

Het oude record stond sinds 17 november 2023. De temperatuur lag toen 1,155 graden boven gemiddeld. Begin deze maand werd dat geëvenaard. Afgelopen donderdag werd het record verbroken, met een temperatuur die 1,16 graden boven het gemiddelde lag. Op vrijdag werd dat aangescherpt tot 1,228 graden, en op zaterdag lag de temperatuur naar verhouding nog hoger, 1,267 graden boven gemiddeld. Recentere cijfers zijn er nog niet.

In de gegevens van Copernicus is te zien dat het steeds warmer wordt op aarde. In de afgelopen tien jaar zijn er maar twaalf dagen geweest waarop de wereldwijde temperatuur onder het gemiddelde lag. Dit was op 1 december 2022 voor het laatst het geval.