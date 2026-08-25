Australische samensteller weert AI-nummers uit hitlijsten

De belangrijkste samensteller van hitlijsten in Australië heeft AI-nummers in de ban gedaan. Een nummer moet volgens de nieuwe regels van de Australian Recording Industry Association (ARIA) "hoofdzakelijk door mensen gemaakt" zijn om in de hitlijsten te staan, meldt de BBC.

Volgens ARIA-baas Annabelle Herd zijn de nieuwe regels bedoeld om "de menselijke aard van de kunst" te promoten "in een snel veranderende wereld". Herd erkent dat AI al veel wordt gebruikt in de muziekindustrie. "En de hitlijsten kunnen en moeten meebewegen om daar ruimte voor te bieden. Maar muziek die volledig is gegenereerd door diensten die zijn gebouwd op de opnames van artiesten, is een heel ander verhaal."

Artiesten kunnen nog steeds gebruikmaken van AI, maar het nummer moet geschreven zijn door mensen. Daarnaast moeten de hoofdvocalen door een mens zijn gezongen en de hoofdinstrumenten door mensen zijn gespeeld.

De nieuwe regels volgen op het succes van een cover van het nummer Like A Prayer van Madonna door de Australische dj Josh Fawaz. De populaire danceversie van het nummer werd bekritiseerd omdat Fawaz AI gebruikte, zonder dat duidelijk aan te geven. Sinds juli heeft het nummer wel een AI-label op Spotify. Momenteel staat Like A Prayer van Fawaz op de vijfde plaats na zes weken in de Top 20 Dance Singles van ARIA.