Deel harde kern Feyenoord bagatelliseert vuurwerkgeweld

ROTTERDAM (ANP) - Supportersgroep Rotterdam Radicals van Feyenoord vindt dat het vuurwerkgeweld tijdens het uitduel met SC Cambuur zondag wel meeviel. "Mensen op het thuisvak inhaleren wat rook, horen wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van hoor", schrijft het onderdeel van de harde kern op sociale media. Bij de grootschalige vuurwerkactie raakten zeven toeschouwers van Cambuur gewond.

Het AD omschreef Rotterdam Radicals eerder deze maand als "het 'eliteklasje' voor relschoppers". Naar aanleiding van dat artikel zijn er in de Rotterdamse gemeenteraad vragen gesteld over de groepering en of Feyenoord voldoende verantwoordelijkheid neemt voor de groep.

Het duel werd zondag een halfuur onderbroken toen aanhangers van Feyenoord in de twaalfde minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden.

"We proberen het zelf maar ff te relativeren dan", schrijft Rotterdam Radicals. "Er is een pyro-actie in het stadion met nul intentie om thuisvakken te raken. De wind waait wat rook van de fakkels van het uitvak het thuisvak in. Kan gebeuren. Een verdwaalde thunderking belandt via het dak per ongeluk op hetzelfde thuisvak. Kan ook gebeuren."