Rachel Reid, de auteur van het boek waarop de hitserie Heated Rivalry is gebaseerd, trekt zich weinig aan van de negatieve reacties op de casting voor het tweede seizoen. Dat meldt The Hollywood Reporter. Onlangs werd bekend dat Justice Smith en Charlie Gillespie zich bij de cast voegen.

Smith en Gillespie spelen in het nieuwe seizoen de personages Harris Drover en Troy Barrett. Vooral de keuze voor Smith als Harris leidt tot kritiek. Sommige fans vinden hem te "slank" voor de rol, omdat Harris in het boek wordt omschreven als voller dan de andere hockeyers.

Reid laat op Instagram weten zich weinig van de kritiek aan te trekken. "Ik denk aan al die mensen die me afgelopen zomer vertelden dat de casting voor Ilya en Shane verkeerd en slecht was", schrijft de auteur. Daarmee verwijst ze naar hoofdrolspelers Connor Storrie en Hudson Williams, die de hoofdpersonages Ilya en Shane vertolken.

Diepgang

Ook showrunner Jacob Tierney en uitvoerend producent Brendan Brady lieten eerder deze week in een gezamenlijke verklaring weten tevreden te zijn met de nieuwe castleden. "Vanaf het begin van het castingproces wisten we dat we op zoek waren naar acteurs die samen iets echt bijzonders konden creëren en diezelfde diepgang en emotie naar het scherm konden brengen", schreven zij. "Justice en Charlie doen precies dat."

Heated Rivalry gaat over de ijshockeyspelers Ilya en Shane, die stiekem een relatie krijgen. Storrie en Williams keren voor het tweede seizoen terug in hun rollen. De release staat gepland voor het voorjaar van 2027.