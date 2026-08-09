NICE (ANP) - Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes door die ook op haar naam te schrijven.

Vollering won de Tour eerder in 2023. Ze werd in 2025 en 2024 tweede, net als in 2022. Vollering won in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam.