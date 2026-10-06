De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Er zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren van zijn boeken verkocht.

Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny ⁠More, Not a Penny Less uit 1976. Zijn laatste boek verschijnt deze maand.

De tachtiger stierf "plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door", meldt zijn uitgever HarperCollins.

"Diepbedroefd"

"We zijn allemaal diepbedroefd dat we een schrijver hebben verloren die generaties lezers veel plezier heeft gegeven, en een echte vriend", aldus HarperCollins-topvrouw Kate Elton.

Archer was onder meer parlementslid voor de Conservatieve Partij. Zijn reputatie liep een deuk op toen hij in 2001 een celstraf van vier jaar kreeg opgelegd voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987.