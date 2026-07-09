Automobilist die partner Evert Santegoeds aanreed opgepakt

De automobilist die afgelopen week in Frankrijk de partner van Evert Santegoeds, Robert Halewijn, heeft aangereden is opgepakt. Dat deelt de hoofdredacteur van Privé in een bericht op sociale media.

In zijn bericht uit de 64-jarige Santegoeds zijn dankbaarheid voor de "lieve en warme berichten" die hij ontving na het ongeluk. "De afgelopen week is er weer veel gebeurd. Per ambulances (daar en hier) en vliegtuig is hij naar huis gebracht en ik volgde per voiture", laat hij weten. Halewijn werkt inmiddels aan zijn herstel.

Ook laat hij weten dat de man, die volgens Santegoeds na het ongeval doorreed, in hechtenis is genomen. "YES! THEY'VE GOT HIM!", schrijft hij bij een foto van het politiebureau van Bormes-les-Mimosas. "Hulde. Hij heeft bekend en zit vast", aldus Santegoeds.

Halewijn werd tijdens een vakantie aan de Franse Rivièra aangereden door een automobilist. Daarbij liep hij een gecompliceerde breuk aan zijn scheenbeen op en moest hij geopereerd worden.