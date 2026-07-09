Prins William heeft donderdag een sportieve middag gehad. De prins van Wales waagde zich aan een potje midgetgolf tijdens een bezoek aan Hastings, een kustplaats in het zuiden van Engeland.

De 44-jarige troonopvolger voegde zich bij een groep golfende tieners en speelde in totaal vijf holes. Daarbij was hij volgens Britse media vastbesloten om de uitdagende baan te spelen waarbij de bal tussen de draaiende wieken van een molen moet worden geslagen. Al bij de tweede poging lukte het William om zijn bal langs de molen te spelen.

De prins liet ondertussen doorschemeren dat hij al enige ervaring heeft in het minigolfen. Samen met zijn gezin speelde hij "al een paar keer". "De kinderen vinden het geweldig", aldus William.

Toch voelde hij de druk van zijn tegenspelers. William grapte dan ook dat hij "de volgende keer tegen een stel achtjarigen zou spelen, zodat ik misschien meer kans maak".