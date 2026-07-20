Ava Bunn krijgt hoofdrol naast originele Scrubs-trio in reboot

Het tweede seizoen van de reboot van Scrubs kent enkele wijzigingen. Volgens Amerikaanse media als Variety en Deadline krijgt het personage van actrice Ava Bunn bijvoorbeeld een grotere rol, maar keren X Mayo en Joel Kim Booster niet terug.

Bunn speelde de rol van stagiaire Sam Tosh in het eerste seizoen van de reboot van de ziekenhuisserie, die eerder dit jaar verscheen op streamingdienst Disney+. In de tweede reeks is ze gepromoveerd tot 'regular', wat inhoudt dat haar personage vaker te zien zal zijn. Zuster Pippa Raymond en dokter Kevin Park, respectievelijk gespeeld door X Mayo en Booster, keren niet terug in het fictieve Sacred Heart-ziekenhuis.

Aan de hoofdrolspelers verandert in de tweede reeks niets, dat zijn nog steeds Zach Braff (John 'J.D.' Dorian), Donald Faison (Christopher Turk) en Sarah Chalke (Elliot Reid). Ook oude bekenden als Judy Reyes (Carla Espinosa), John C. McGinley (Perry Cox) en Neil Flynn (The Janitor) keren terug in hun rol.