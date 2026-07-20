Belgisch koningspaar luidt feestdag traditioneel in met concert

Koning Filip en koningin Mathilde hebben in België alvast een voorschot genomen op de nationale feestdag die dinsdag wordt gevierd. Het koningspaar was maandagavond aanwezig bij het zogeheten preludiumconcert in Brussel.

Tijdens het optreden, dat een jaarlijkse traditie is in België, stond onder meer violiste Elli Choi op het podium. Zij eindigde in 2024 als derde bij de Koningin Elisabethwedstrijd, een internationale muziekwedstrijd in België. Choi trad op samen met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Hankyeol Yoon.

Filip en Mathilde werden in Brussel vergezeld door prinses Astrid, de zus van de koning, en haar man prins Lorenz. Vijf jaar geleden werd het preludium afgelast, omdat noodweer in België toen het leven van 39 mensen eiste.