De aankomende animatiefilm Avatar: The Last Airbender komt eerder uit. Producent Paramount heeft de releasedatum opgeschoven naar 25 juli, meldt Variety.

Volgens Variety is de release vervroegd, omdat de film in april is gelekt. Oorspronkelijk zou de film in de bioscoop uitkomen, maar eerder besloot Paramount al deze direct op het streamingplatform Paramount+ uit te geven.

Avatar: The Last Airbender vindt plaats na de gebeurtenissen in de gelijknamige serie, die verscheen van 2005 tot 2008. In de film zoekt Aang, de laatste van de luchtnomaden die in een oorlog werden uitgeroeid, een manier om zijn cultuur te redden. De stem van Aang is ingesproken door Eric Nam. Andere stemmen werden ingesproken door onder meer Dave Bautista, Jessica Matten en Román Zaragoza.