Spice Girls willen film Spice World opnieuw uitbrengen

De Spice Girls hebben de rechten van de film Spice World in handen. In The Louis Theroux Podcast vertelt zangeres Melanie C, ook wel Sporty Spice genoemd, dat de meidengroep de film uit 1997 opnieuw wil uitbrengen. "Het was een grote hit", aldus Melanie C. "Maar het is niet te zien op een streamingdienst momenteel."

Volgens de zangeres lag het eigenaarschap van de film bij veel verschillende mensen. "Dus we moesten samenwerken. De Spice Girls hebben nu het volledige eigenaarschap, dus we hopen het ergens in de nabije toekomst aan te kunnen bieden."

In de film komen veel bekende mensen langs, onder wie de later voor kindermisbruik veroordeelde ex-popster Gary Glitter. Volgens Melanie C is het stuk met Glitter uit de film gehaald. "Tijdens de montage dachten we: Oh shit, hij moet eruit."

Wannabe

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de Spice Girls hun debuutsingle Wannabe uitbrachten. Volgens Sporty Spice is er niets gepland om het jubileum te vieren. "We zien wel. Er zit niets in de pijplijn", aldus de zangeres. "We hebben wel gesprekken over een heleboel geweldige kansen."

Spice World is een muzikale komedie over het eerste liveconcert van de Spice Girls in de Royal Albert Hall in Londen. In de film spelen de vijf leden van de meidengroep, Melanie C, Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton en Victoria Beckham, zichzelf. Ook Richard E. Grant, Alan Cumming en Roger Moore spelen in de film.