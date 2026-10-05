Avengers: Doomsday heeft in de voorverkoop al een record verbroken. Binnen vier uur zijn er ruim 27.000 kaartjes verkocht bij Pathé voor de film die in december te zien is, laat een woordvoerder van de bioscoopketen weten aan het ANP. Daarmee werd in vier uur tijd hetzelfde aantal tickets verkocht als voor de vorige recordhouder Avengers: Endgame in de eerste 24 uur.

"We verwachten dat het de eerste dagen dat de film in onze bioscopen draait bijzonder druk zal zijn en dat meerdere voorstellingen uitverkocht raken", aldus de woordvoerder. Momenteel zijn alleen kaartjes te koop voor de vertoningen in de eerste week. "Fans kijken al lange tijd uit naar deze film en willen hem vanwege de spoilergevoeligheid graag zo snel mogelijk zien."

Maandag om 12.00 uur ging de voorverkoop in Nederland van start voor de langverwachte Marvel-film. In de Verenigde Staten, waar de voorverkoop in juli al begon, werd binnen 24 uur voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht.

Avengers: Doomsday gaat over de Marvel-superhelden in hun strijd tegen hun grootste vijand tot nu toe: Doctor Doom, gespeeld door Robert Downey Jr. In de film keren bekende Marvel-namen terug, waaronder Chris Evans als Captain America en Chris Hemsworth als Thor. De voorloper Avengers: Endgame uit 2019 is wereldwijd de succesvolste bioscoopfilm aller tijden.