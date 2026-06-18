Avengers: Doomsday stelt niet teleur volgens Robert Downey Jr.

De Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. denkt dat fans tevreden zullen zijn met de aankomende film Avengers: Doomsday. Volgens de acteur is het gelukt om een goed vervolg te geven aan de populaire filmserie, vertelt hij in een interview met nieuwswebsite CBR. "We zijn op een punt beland dat denk ik meer dan volstaat", aldus Downey Jr. "Wat hebben we lang en hard gezwoegd om dat voor elkaar te krijgen."

Avengers: Infinity War (2018) en Avengers: Endgame (2019) waren erg populair en braken meerdere records in de ticketverkoop. Volgens Downey Jr. en regisseur Joe Russo was er daarom een groot risico dat de aankomende films zouden tegenvallen. "De inzet wordt steeds hoger", aldus Russo. "Maar emotionele gelaagdheid is altijd het antwoord. Als je emotionele diepgang toevoegt aan wat dan ook, verrijkt dat het geheel."

De Avengers zijn een groep superhelden, waaronder Iron Man (Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) en Black Widow (Scarlett Johansson). In Infinity War en Endgame vochten zij tegen superschurk Thanos, die de helft van al het leven in het universum wil vernietigen. In de aankomende films speelt Downey Jr. de rol van superschurk Doctor Doom.