Bedreiger Andrew zocht ook naar informatie over gezin Catherine

De man die begin mei werd opgepakt op verdenking van het bedreigen van Andrew Mountbatten-Windsor, zocht online naar informatie over prinses Catherine en haar kinderen. Ook deed hij onderzoek naar wapens en moordmethoden, meldt The Telegraph. Volgens de krant heeft de 39-jarige Alex Jenkinson in afwachting van zijn rechtszaak daarom een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen.

Jenkinson werd op 6 mei gearresteerd nadat hij dreigend gedrag had vertoond richting Mountbatten-Windsor bij diens woning in Norfolk. Hij wordt ervan beschuldigd de jongere broer van de koning te voet en met zijn auto te hebben achtervolgd, terwijl hij een bivakmuts en camouflagekleding droeg. Toen de man later werd aangehouden, bleek hij in het bezit te zijn van een bijl.

De man, die op 29 juli voor de rechter moet verschijnen, mag geen contact meer opnemen met Mountbatten-Windsor. Ook mag hij niet meer in het graafschap Norfolk komen en moet hij uit de buurt blijven van de koninklijke residenties Sandringham, Buckingham Palace, Balmoral Castle, Windsor Castle en Highgrove.