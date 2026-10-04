Avengers: Endgame heeft na ruim vijf jaar het record van meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden terug. Dankzij een heruitgave in aanloop naar de nieuwe Avengers-film Doomsday passeert Endgame deze week Avatar, meldt Deadline.

Het verschil is niet groot. Avengers: Endgame heeft nu een totale opbrengst van 2,9255 miljard dollar (bijna 2,6 miljard euro) tegenover 2,9237 miljard voor Avatar.

Avengers: Endgame voerde de lijst van meest succesvolle bioscoopfilms tussen 2019 en 2021 ook al aan. De superheldenfilm nam het record toen over van Avatar, die het twee jaar later weer terugpakte dankzij een heruitgave in China.

Onder Avengers: Endgame en Avatar staat Spider-Man: Brand New Day. Die film draait momenteel nog in de bioscopen en staat momenteel op een opbrengst van 2,5 miljard dollar.