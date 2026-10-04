Het British Museum in Londen heeft maatregelen aangekondigd naar aanleiding van zorgen over de lange wachtrijen en drukte onder bezoekers van de tentoonstelling over het beroemde Tapijt van Bayeux, meldt BBC News. De maatregelen omvatten plannen voor langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en duidelijkere bewegwijzering.

Een woordvoerder van het museum noemde de publieke belangstelling voor het elfde-eeuwse borduurwerk "buitengewoon", maar erkende dat sommige bezoekers langer moesten wachten dan wenselijk was.

Sommige bezoekers meldden wachttijden van tot wel twee uur. Honderden tickethouders werden vorige week bovendien weggestuurd nadat de vertragingen waren opgelopen, terwijl het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Sommige tickethouders beklaagden zich op sociale media, waarna het museum excuses aanbood. Ook zegde het museum toe dat de gedupeerden hun geld terug zouden krijgen en voorrang zouden krijgen bij het reserveren van een nieuwe tijd.

Het 70 meter lange wandkleed werd in juli vanuit Normandië naar Londen verplaatst. Daar wordt het tot juli volgend jaar tentoongesteld. Op het tapijt is de Slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. De Normandische koning Willem de Veroveraar versloeg daar de Angelsaksische koning Harald. Voor de overplaatsing naar het British Museum was het eeuwenlang nauwelijks verplaatst en had het Frankrijk nog nooit verlaten.

De belangstelling voor de tentoonstelling is groot sinds de kaartverkoop afgelopen zomer van start ging. Op de eerste dag werden 100.000 toegangskaartjes verkocht. In oktober en januari gaan er opnieuw kaarten in de verkoop.