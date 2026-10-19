AVROTROS eert Cees Geel voor nieuw seizoen Flikken Rotterdam

AVROTROS staat vrijdag, voorafgaand aan het nieuwe seizoen van Flikken Rotterdam, stil bij het overlijden van acteur Cees Geel. Geel overleed in juli aan de gevolgen van een hartstilstand. De acteur was jarenlang te zien als rechercheur Stan Vroom.

"We staan met een mooi fragment stil bij het overlijden van Cees", meldt een woordvoerder. De eerste aflevering van het negende en laatste seizoen is vrijdag om 20.30 uur te zien op NPO 1. De opnames waren al afgerond toen Geel overleed.

Behalve van Flikken Rotterdam was de acteur vooral bekend van zijn hoofdrol in de film Simon, waarvoor hij in binnen- en buitenland diverse prijzen won.