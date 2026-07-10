AVROTROS werkt al aan een vijfde seizoen van de ziekenhuisserie Dag & Nacht. Een woordvoerder van de omroep heeft vrijdag een bericht hierover van tv-expert Tina Nijkamp op Instagram bevestigd. De vijfde reeks zal naar verwachting in 2028 te zien zijn.

Dag & Nacht speelt zich af in een ziekenhuis. Elk seizoen speelt zich af op een andere afdeling. De eerste reeks speelde zich af op de afdeling verloskunde, de tweede serie ging over de afdeling kindergeneeskunde. De derde reeks was gesitueerd op de afdeling psychiatrie. Het vierde seizoen gaat over de afdeling spoedeisende hulp.

AVROTROS wil nog niet zeggen wat het thema van reeks vijf is. Ook over acteurs wil de omroep nog niets zeggen. De showrunner van het vijfde seizoen blijft regisseur Joram Lürsen, die vanaf de eerste reeks al aan de serie verbonden is.

In het schrijversteam zit in elk geval acteur Benja Bruijning, die ook al aan seizoen 4 meeschreef. Of Bruijning, die als acteur in seizoen 1 en 2 zat, ook terugkeert als personage, wil AVROTROS nog niet zeggen.