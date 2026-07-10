The Rolling Stones hebben hun nieuwste album Foreign Tongues binnen slechts een maand gemaakt. Dat lieten de bandleden weten in een verklaring na de release van het album.

"We hebben dit album in minder dan een maand opgenomen in de Metropolis Studios in onze thuisstad Londen", aldus de Britse rockband. "Het was ontzettend leuk." Volgens Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood zijn de reacties van critici positief. "We hopen dat iedereen het geweldig vindt", laten zij weten.

Ter gelegenheid van de lancering werd eerder deze week in Londen een show met drones georganiseerd. Daarbij werd het nummer In The Stars afgespeeld en het welbekende logo van de band, de felrode lippen en uitgestoken tong, geprojecteerd bij bezienswaardigheden als Big Ben en de London Eye.

Foreign Tongues is het 25e studioalbum van The Rolling Stones en telt veertien nummers. Voor de plaat werkten de bandleden samen met onder anderen Paul McCartney, Steve Winwood en Bruno Mars.