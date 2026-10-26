AVROTROS maakt podcast 'De Laatste Dagen Van' over Amy Winehouse

Amy Winehouse staat centraal in het zevende seizoen van de AVROTROS-podcastserie De Laatste Dagen Van. Onder anderen haar vader Mitch Winehouse, haar stiefmoeder en de beste vrienden van de zangeres vertellen over "haar talent, haar strijd en blijvende impact op de wereld".

Podcastmakers Wibo Dijksma en Anne Hurenkamp duiken in de Metropolis Studios in Londen verder in de jeugd van Winehouse en haar muzikale nalatenschap. De zangeres, bekend van nummers als Rehab, Valerie en Back To Black, kampte met mentale problemen en verslavingen. Ze overleed in 2011 op 27-jarige leeftijd.

In eerdere seizoenen van de podcast stonden John Lennon, Freddie Mercury, Marvin Gaye, George Michael, Janis Joplin en David Bowie centraal. De podcast is vanaf maandag te horen.