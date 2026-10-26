Kroonprins Christian marcheert over straat

De Deense kroonprins Christian, die momenteel zijn diensttijd vervult, was het afgelopen weekend in Jutland. De website Kolding Guiden deelt op sociale media beelden van Christian die door de straat marcheert met zijn peloton. De prins is gekleed in zijn uniform en heeft een sabel in zijn hand.

Volgens de website was de prins met zijn peloton in de havenstad in Jutland aanwezig omdat daar het 'Blauwe Feest' plaatsvond. Dit is een feest waarmee dienstplichtigen hun overgang van rekruut naar volwaardige gardist vieren. Christian is pelotonscommandant voor de dienstplichtigen in de Koninklijke Lijfwacht, 'Den Kongelige Livgarde'.

De oudste zoon van koning Frederik X en koningin Mary meldde zich begin 2025 voor zijn diensttijd. Zijn functie is niet ceremonieel, maar Christian volgt een volwaardige militaire opleiding.