Omroep AVROTROS gaat ook in hoger beroep tegen de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland in de zaak van het Commissariaat voor de Media (CvdM). De omroep is het niet eens met het oordeel dat het CvdM een onderzoeksrapport over de governance van de omroep mag inzien, meldt een woordvoerder van de AVROTROS aan het ANP.

Het CvdM eiste bij de rechtbank om inzage in twee onderzoeksrapporten van de AVROTROS, een over governance en eentje over sociale veiligheid binnen de omroep. De toezichthouder mag volgens de rechter wel het rapport over governance inzien, maar niet het rapport over sociale veiligheid. Het CvdM liet eerder al weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Beide partijen willen verder geen inhoudelijke mededelingen doen over de zaak. Waarom de toezichthouder inzage wil in de rapporten, is niet bekend.