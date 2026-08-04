De Britse prinses Eugenie is maandag in Portugal bevallen van een dochter. Dat meldt zij dinsdag zelf op Instagram. Zij plaatst een foto van het meisje met de tekst dat zij blij zijn met de geboorte van de baby. "Zij werd geboren op 3 augustus om 18.20 uur in een ziekenhuis in Lissabon", meldt de royal. "We zijn verliefd op ons meisje."

De naam van het kindje delen ze nog niet. Het is het derde kind en de eerste dochter voor de nicht van koning Charles. Eugenie was op vakantie toen het kind ter wereld kwam.

De prinses trouwde in 2018 met Jack Brooksbank, met wie ze twee zoons, August en Ernest, kreeg. Eugenie is de jongste dochter van Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson.