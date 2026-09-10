AVROTROS werkt aan een nieuwe serie over het studentenleven en bangalijsten. De titel van de serie, die in 2027 wordt gedraaid, is De Bangaclub. Acteurs zijn nog niet bekend, meldde de omroep donderdag.

De serie vertelt het verhaal van Cato, eerstejaarsstudent. Zij is vastbesloten haar verleden te ontvluchten en stort zich in hetzelfde corpsleven dat haar zus een jaar eerder onder mysterieuze omstandigheden fataal werd. Maar wanneer ze op een bangalijst belandt, moet ze de heersende mores trotseren om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

De serie is volgens AVROTROS bijzonder omdat "het verhaal wordt verteld vanuit een vrouwelijk perspectief, vanuit Cato." De serie wordt geschreven en geregisseerd door Sia Hermanides en Alieke van Saarloos, die eerder samen al Voetbalmeisjes maakten.

Het is nog niet bekend wanneer De Bangaclub op televisie te zien is.