Saskia Noort is erg blij met de nieuwe Netflix-serie De Eetclub die is gebaseerd op haar gelijknamige thriller uit 2004. Dat vertelt de schrijfster in gesprek met het ANP. "Voor mij voelt het eigenlijk een beetje als een ode aan het boek. Dat is niet zo bedoeld, maar dat is wel zoals ik het ervaar", zegt ze over de reeks die vanaf 10 september te streamen is.

Net als in het boek gaat ook de zevendelige serie over de heftige gebeurtenissen binnen een volwassen vriendengroep in het rijke Bergen aan Zee. Het verhaal is op punten wat gemoderniseerd, maar veel dingen zijn behouden. "Ik vind het heel erg gaaf hoe de makers echt heel veel elementen uit het boek gebruikt hebben", zegt Noort.

Noort was alleen aan het begin betrokken, toen het idee werd geopperd om een serie te maken. Daarna heeft ze het losgelaten en het verhaal aan de scenarioschrijvers overgeleverd. Tussendoor las ze wel een aantal scripts en had ze een bespreking met de scenarioschrijvers, maar "ik heb geen enkel moment iets gehad van: oh ja, nee, dit gaat helemaal niet goed of zo", deelt Noort, die eerder met dit team werkte voor de serie Nieuwe buren. "Dat maakte ook dat ik er veel vertrouwen in had."

Niet serieus

Dat er een voornamelijk vrouwelijk team verantwoordelijk is voor de serie, juicht Noort toe. "Omdat ik dan toch iets meer begrepen word als vrouwelijke auteur", zegt ze. Haar thriller werd eerder verfilmd in 2014, toen als speelfilm van regisseur Robert-Jan Vestdijk. "Destijds had ik het idee dat het team de personages van mijn boek niet heel erg serieus nam. Maar ik vind: ook al vind je ze onaardig of stomme patsers, dan nog steeds moet je er natuurlijk wel van gaan houden als schrijver, maar ook als lezer en kijker. Anders wordt het heel plat."

De personages zijn nu meer volwaardige personages geworden, zegt Noort. "Dat is het fijne aan zo'n serie, dat je echt wat meer de diepte in kan gaan en wat breder kan vertellen." Om haar eigen verhaal na al die jaren in deze nieuwe vorm te zien, overtrof al haar verwachtingen, vertelt ze. "Ja, dat is echt geweldig. Ik kan daarin ook bijna geen objectief oordeel geven, want het komt allemaal weer tot leven wat ik ooit heb bedacht. En dan in deze tijd, het is echt fantastisch!"