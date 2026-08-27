AVROTROS zendt herhaling Man en Kunst uit met Yayoi Kusama

AVROTROS zendt donderdagavond vanwege het overlijden van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama een herhaling van het programma Man en Kunst over Kusama opnieuw uit. De uitzending is om 22.30 uur, na Nieuwsuur, op NPO 2 te zien, meldt de omroep.

In de aflevering staat het leven en werk van Kusama centraal. De kunstenares, die bekendstond om haar gebruik van stippen en spiegelruimtes, overleed op 14 augustus op 97-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Tokio. Haar overlijden werd donderdag bekendgemaakt op haar website.

Ook zendt AVROTROS op 21 september de documentaire KUSAMA IN HOLLAND uit. De film, die ingaat op Kusama's tijd in Nederland in de jaren zestig, beleeft volgende week woensdag zijn wereldpremière in Eye Filmmuseum in Amsterdam.