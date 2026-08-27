UEFA schort dreigement van boycot competities FIFA op

MONACO (ANP) - De Europese voetbalbond UEFA heeft het dreigement om alle competities van de FIFA te boycotten opgeschort. Dat meldt de UEFA in een verklaring.

Het opschorten van de boycot betekent dat Europese landen 'gewoon' zullen deelnemen aan het WK voor vrouwen onder 20 in Polen, dat op 5 september begint. Ook zullen de WK-kwalificatiewedstrijden van de voetbalsters van Oranje in oktober niet worden afgelast.

De FIFA kwam onder vuur te liggen toen voorzitter Gianni Infantino een plan presenteerde om een deel van de aandelen van een nieuw op te richten bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. De UEFA, maar ook de Noord-Amerikaanse bond CONCACAF en de Aziatische AFC, waren fel in hun kritiek en stelden dat het voetbal niet te koop is.