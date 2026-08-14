Axl Rose wordt behandeld voor een aandoening aan zijn kaak. Dat vertelde de Guns N' Roses-zanger tijdens een optreden in het MetLife Stadium in de Amerikaanse staat New Jersey. Rose liet volgens muziekblad Billboard weten dat zijn kaakproblemen, bekend als temporomandibulaire gewrichtsstoornis (TMJ), het optreden moeilijk maken.

De 64-jarige zanger zei tijdens zijn optreden dat de linkerkant van zijn mond volledig gevoelloos is na een ingreep die hij enkele dagen eerder onderging. "Het wordt interessant. Het is een uitdaging", sprak hij vanaf het podium zijn fans toe.

Bij TMJ wordt de normale werking van de kaak beperkt. Rose legde uit dat zijn dokters hem hadden geadviseerd het rustig aan te doen. "Je gezicht wordt in allerlei bochten gewrongen om te zingen zoals ik doe", aldus de rockzanger. "Ik zou eigenlijk niet moeten doen wat ik aan het doen ben, want het klinkt alsof mijn kaak eraf gaat vallen."

In East Rutherford stond Guns N' Roses uiteindelijk drie uur op het podium. De band tourt tot 19 september door Noord-Amerika, waarna de tournee wordt voortgezet in Australië en Nieuw-Zeeland.