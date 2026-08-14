SAINT-DENIS (ANP) - Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Centre van Parijs en was sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström (24,21). Marrit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd (24,34).

Van Wijk verbeterde haar persoonlijk record. Ze pakte eerder op dit EK zilver op de 100 meter vrije slag en maakte deel uit van de estafetteploeg van de 4x100 meter vrije slag die goud won.

Steenbergen won eerder deze week goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en pakte zilver op de 200 meter vrije slag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wissel.

Valerie van Roon en Tesse Giele zwommen de negende (24,73) en elfde tijd (24,85) in de series van de 50 meter vrije slag. Ze ontbreken in de halve finales omdat daar maximaal twee zwemsters uit één land mogen uitkomen.