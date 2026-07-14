Peter Römer, die vanaf 2009 de boeken over rechercheur De Cock schrijft, vindt het jammer dat de doorstart van de beroemde televisieserie niet op zijn werk is gebaseerd. Dat zei de auteur in een interview op NPO Radio 1.

"Ik had het heel leuk en eervol gevonden als zij mijn boeken waren gaan verfilmen", zegt Römer. Maar de auteur had naar eigen zeggen niets te maken met de onderhandelingen over de licentie. "De uitgeverij moest de licentie gunnen aan Endemol. En dat is niet gelukt in de onderhandelingen. Ze zijn nu teruggevallen op de oude Baantjer."

Oud-rechercheur Appie Baantjer schreef tussen 1963 en 2010 meer dan zeventig boeken over rechercheur De Cock. Daarna nam Römer de serie over. Hij heeft inmiddels ook meer dan twintig delen op zijn naam staan. Maar uitgeverij De Fontein en de makers van de serie kwamen er in de gesprekken over de licentie voor de nieuwe boeken niet uit.

Thomas Acda

In de oude serie Baantjer speelde Piet Römer, de vader van Peter, de hoofdrol. In de nieuwe reeks wordt de rol van De Cock vertolkt door Thomas Acda. De rol van zijn assistent Dick Vledder wordt in de nieuwe serie gespeeld door Jonas Smulders.

Talpa bevestigt dinsdag dat de tv-serie op de oude boekenreeks is gebaseerd. Het is echter niet duidelijk of dit ook betekent dat de nieuwe serie zich afspeelt in de tijd waarin de boeken werden geschreven.