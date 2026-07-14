Filmmaatschappij Disney en producent Marvel beginnen volgens The Hollywood Reporter volgende week al met de verkoop van tickets voor de film Avengers: Doomsday, die pas vanaf 18 december in de bioscopen te zien is. Volgens het vakblad starten Amerikaanse bioscopen met het 'Infinity Vision'-label al vijf maanden van tevoren met de verkoop van kaarten voor de film. Het gaat in de VS om zo'n tachtig theaters.

Bioscopen met het 'Infinity Vision'-predikaat voldoen volgens Disney aan hoge technische standaarden voor beeld en geluid. De filmmaatschappij heeft dit label mede in het leven geroepen, omdat de film Dune 3, die op dezelfde dag uitkomt, de eerste drie weken alle IMAX-zalen bezet houdt. IMAX-zalen hebben een enorm doek en een krachtig geluidssysteem. Met het nieuwe predikaat wil Disney fans aangeven in welke zalen zij Doomsday ook kunnen zien volgens de hoogste technische standaard.

Voor Disney en studio Marvel, die Avengers: Doomsday heeft gemaakt, hangt er veel van het succes van de film af. Veel films van Marvel hebben het de afgelopen jaren minder goed gedaan dan eerdere titels. In Doomsday keren talloze grote helden uit het Marvel-universum weer terug. De film wordt 165 minuten, meldt The Hollywood Reporter.

Disney laat aan het ANP weten dat de voorverkoop van Doomsday in Nederland niet al op 20 juli van start gaat. Het is nog niet bekend wanneer fans wel kaarten kunnen kopen voor de film, die in Nederland al vanaf 16 december te zien is.