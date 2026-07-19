Bad Bunny haalt vroegtijdig gestopte show in Milaan niet meer in

Het zaterdag vroegtijdig beëindigde concert van Bad Bunny in Milaan wordt niet meer ingehaald. Kaarthouders krijgen hun geld terug, heeft organisator Live Nation zondag bekendgemaakt.

De show werd kort na de start stilgelegd vanwege noodweer. Er trok een heftige bui met onweer en zware hagel over het terrein van Ippodromo La Maura. Verschillende bezoekers raakten volgens lokale media gewond toen ze door hagelstenen werden geraakt.

Het optreden van Bad Bunny was zijn tweede concert in Milaan. In totaal waren er meer dan 150.000 kaarten voor de twee optredens verkocht.