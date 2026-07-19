Finalerondes WK BMX afgelast door harde wind, brons voor Smulders

BRISBANE (ANP) - De finalerondes bij de wereldkampioenschappen BMX in Brisbane zijn afgelast. De organisatie stelde vanwege de harde wind de start eerst met meerdere uren uit. De situatie verbeterde niet, waarna uit veiligheid voor de deelnemers werd besloten de slotdag van het evenement te schrappen.

De medailles werden vervolgens verdeeld op basis van de tijden uit de voorrondes en achtste finales van zaterdag, meldt de organisatie. Dat leverde de Nederlandse Laura Smulders een bronzen medaille op. De wereldtitel ging naar de Britse Bethanie Shriever en het zilver was voor de Australische Saya Sakakibara.

Bij de mannen was de Australiër Jesse Asmus de snelste in de achtste finales en kreeg goud. De Brit Ross Cullen werd tweede en de Fransman Mathis Ragot Richard derde.

Nederland deed met negen BMX'ers mee in Australië en zeven van hen plaatsten zich voor het finaleblok van zondag, dat zou beginnen met de kwartfinales. Naast Smulders waren dat bij de vrouwen Merel Smulders, Manon Veenstra, Michelle Wissing en Judy Baauw en bij de mannen Jaymio Brink en Tim Goossens.